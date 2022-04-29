Гражданин США 22-летний доброволец Вилли Кансел погиб на войне в Украине. Эту информацию подтвердили CNN члены семьи Кансела.

Военный был родом из округа Ориндж, штат Нью-Йорк. В прошлом он служил в морской пехоте США, затем работал в исправительном учреждении в Теннесси.

Незадолго до начала войны в Украине он устроился работать в частную военную компании. Когда началась война, компания искала желающих уехать воевать в Украину и Кансел согласился.

Как рассказала журналистам его мать, мужчина согласился воевать на сторону ВСУ, так как верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого. Он хотел сдержать российскую агрессию, чтобы она не пришла в США.

Кансел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта, сказал его мать. Она же рассказала, что в его батальоне были военные из разных стран.

У Кансела остались 7-месячный ребенок и жена. Его тело пока не нашли.