Российское наступление в Донбассе, судя по всему, захлебнулось, и битва за регион закончится через две-четыре недели.

Об этом заявил Би-би-си научный сотрудник лондонского Королевского колледжа по изучению войны Майк Мартин.

«По сути, у русских закончатся войска, и украинцы уже готовятся контратаковать», — говорит эксперт.

По его мнению, россияне уже упустили свой единственный шанс захватить регион.

«Они вывели все эти потрепанные части из Киева, а затем попытались переформировать их для боевых действий на востоке», — объясняет он. Но эти части сильно пострадали в боях за украинскую столицу, а России не удалось их укрепить и осуществить какой-нибудь решительный маневр.

Мартин говорит, что заявление Великобритании о том, что теперь цель западной помощи Украине — выдавить российские войска со всей территории страны, включая Крым, знаменует серьезный стратегический сдвиг.

При этом эксперт считает, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была неправа, сказав, что на это может потребоваться 10 лет. По его оценке, российские силы развалятся до этого, и, возможно, «мы увидим переворот в России».