Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что главная цель Вашингтона — добиться поражения Владимира Путина в войне против Украины. Она добавила, что эта военная авантюра должна дорого обойтись российскому режиму.

Об этом Нуланд заявила в интервью изданию «Медуза».

«Наша цель — добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина», — сказала она, отвечая на вопрос о главных задачах США в отношении Украины.

По ее словам, США хотят, чтобы Украина не только выжила в этой войне, но процветала как независимое государство, укрепляя добрососедские отношения и с Европой, и с народом России.