Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бить врага, пока не освободит родную землю и людей.

Об этом глава государства сказал во время церемонии награждения украинских героев-защитников в Мариинском дворце в Киеве.

«Сегодня 65-й день полномасштабной войны Украины за нашу землю против России. Россия надеялась, что мы не выстоим и 5 дней, но благодаря героям, которые сегодня здесь, и благодаря героям, которые есть среди нас, благодаря нашему единству и стремлению жить свободно, мы боремся», — заявил Зеленский.

«Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю, пока не освободим наших людей, пока не ответим за каждую смерть и за каждое издевательство, которые оккупанты принесли в каждый наш дом, в наше государство», — подчеркнул президент.

Президент поблагодарил всех украинских военных и граждан, которые делают все, чтобы Украина победила.

«Украина обязательно победит», — сказал глава государства.