Совет Безопасности ООН на следующей неделе обсудит ситуацию в Украине, в том числе визит в Киев генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

Об этом сообщила в пятницу постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.

Она отметила, что в ходе визита генсека в Киев сообщалось о ракетных ударах.

«В мандат генерального секретаря входят усилия по достижению мира, а наш долг в качестве членов Совета Безопасности ООН поддерживать их. У нас будет возможность обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генерального секретаря ООН во время обсуждения на следующей неделе Украины под председательством США», — сказала она (цитата по ТАСС).