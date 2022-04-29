Новая партия американского оружия, которую Вашингтон поставит Украине, будет включать гаубицы M777 и беспилотники.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Он добавил, что эту партию доставят в Украину 12 самолетами в течение суток.

«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США», — сообщил высокопоставленный представитель ведомства журналистам. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.