Хотя в результате пожара в «Промышленном парке «Азерсун» складам, принадлежащим ООО «Sun Food», нанесен серьезный материальный ущерб, пострадавших среди сотрудников нет.

Об этом говорится заявлении компании Azersun Holding.

«Поскольку производственные предприятия расположены в отдалении от места пожара, они работают на полную мощность. На складах ООО «Sun Food» в Хырдалане и других районах имеются достаточные запасы продукции. Никаких сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами питания в стране не возникнет. Мы благодарим всем, кто выразил нам свою поддержку.

В настоящее время соответствующие государственные органы проводят расследование, общественность будет проинформирована о результатах», — говорится в заявлении компании.