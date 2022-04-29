Власти Чехии отказались платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Петр Фиала, которого цитирует РИА Новости.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — отметил Фиала.

Перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли, потребовал в конце марта президент Владимир Путин. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

Большинство европейских стран и компаний отказались переводить оплату в рубли, объяснив, что это станет нарушением контракта. Среди тех, кто выражал готовность согласиться на условия Москвы, — власти Венгрии и Словакии.