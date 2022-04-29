В Иране нашли убежище несколько азербайджанцев, о которых имеются доказательства об их непосредственном участии в преступных деяниях. Об этом заявил президент Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

Глава государства отметил, что эти лица наряду с использованием выражений против Азербайджана, которые неуместны в нормальных обществах, не стесняются выдвигать территориальные претензии против Азербайджана, и Иран, несмотря на официальное обращение, не передает их Азербайджану.

«Многие нашедшие убежище в Иране систематически озвучивают территориальные претензии против Азербайджана. На встрече с тогдашним президентом Хасаном Роухани в ходе саммита прикаспийских стран в Актау я передал ему список примерно 20 азербайджанцев, которые живут в Иране и регулярно посредством медиа и социальных сетей, не ограничиваясь лишь предъявлением территориальных претензий к Азербайджану, используют лексику, неуместную в нормальных обществах. Мы потребовали, чтобы эти люди были переданы Азербайджану за их непосредственное участие в смертельном нападении на полицейских в Гяндже, и у нас есть доказательства. К сожалению, ни один из них не был передан», — отметил президент (цитата по АПА).