Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян согласился принять участие в трехсторонней встрече с главами внешнеполитических ведомств России и Азербайджана 13 мая в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян в пятницу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого дал свое согласие на предложение Москвы. Встреча состоится в рамках Совета глав МИД стран СНГ.

«Министры обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также затронули вопросы формирования комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Глава МИД Армении вновь подтвердил готовность Еревана к установлению мира и стабильности в регионе, а также к переговорам по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном.