Новейшая баллистическая ракета собственной разработки «Покорители Хайбара» с дальностью поражения 1450 км официально продемонстрирована в пятницу в Иране. Как сообщило агентство IRNA, передвижная установка с этой ракетой участвовала в праздничном параде, посвященном отмечаемому 29 апреля в Иране Дню солидарности с палестинцами («День Иерусалима» — «Руз-е Кудс»).

Ракета работает на твердом топливе и способна поражать цели на расстоянии до 1450 км. По данным специалистов, на финальном этапе полета она обладает достаточной маневренностью для обхода противоракетного щита, а новая конструкция позволила сократить на треть массу по сравнению с аналогами.