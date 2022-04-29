Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг будет закрыт для проезда грузовиков из РФ, также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводит телерадиокомпания NRK.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», — сказала министр.

Также телекомпания сообщает о том, что в соответствии с санкционной политикой ЕС Норвегия закроет и порты для захода российских судов.

«Однако исключение будет сделано для рыболовного флота. Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты как и прежде», — отметила телекомпания.

Этот запрет начнет действовать 7 мая, подтвердил NRK министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран.