Азербайджан готов начать первый раунд переговоров с Арменией.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», проходящей в Университете ADA.

«Наши надежды оптимистичные, надеемся на хороший результат. Если сравнивать атмосферу сейчас и год назад, то мы видим подвижки в позитивную сторону», — цитирует Report главу МИД.

При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что армянская сторона не всегда отличается постоянством своей позиции: «Видим какой-то позитивный шаг, потом что-то случается, и происходит шаг назад».