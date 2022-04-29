Информация о проведении в Баку 30 апреля акции «Георгиевская лента» оказалась фейком. По сообщению соцсетей, данная акция планировалась со стороны Ассоциации русской молодежи Азербайджана при поддержке Русского дома в Баку. Для внесения ясности в этот вопрос редакция Minval.az обратилась к пресс-секретарю Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана Никите Юдину.

«В организационном плане Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана не была прописана акция «Георгиевская Ленточка». Объявление о данной акции являлось инициативой члена Ассоциации, которая не была согласована с руководством Ассоциации», заявил он.

По его словам, Ассоциация опечалена, что подобная организационная ошибка привела к созданию негативного образа по отношению к организации.

«Представители общественности, которые давно знакомы с деятельностью Ассоциации, прекрасно знают, что наша команда всегда стремится создать здравый, конструктивный диалог и проводить мероприятия, несущие культурные и социальные блага», — отметил он.

Юдин отметил, что уже несколько лет как «Георгиевская ленточка» не проходит как отдельная акция в Баку. «К нам обращаются люди и узнают можно ли получить несколько лент. Для них георгиевская лента это символ памяти о дедах и прадедах, которые отдали жизни за защиту родины в период Великой Отечественной Войны. Мы, по желанию людей, можем предоставить георгиевские ленты, но не устраиваем массовых акций по их раздаче», — сказал он.

Коснувшись отношения к недавнему заявлению гендиректора Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, что в этом году георгиевская лента также стала символом «спецоперации» России в Украине, Юдин отметил, что эти слова никак не относятся к Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана, а также к русским, проживающим в Азербайджане.

«Что же касается событий в Украине, то Ассоциация Русской Молодежи Азербайджана придерживается той же самой позиции, что и правительство Азербайджанской Республики», — подчеркнул он.

Асиф Айдынлы