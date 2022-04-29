Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — сказал Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество». Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности.

«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией». Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет, и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: «Карабах — это Армения», а сейчас говорят, «Карабах — это Азербайджан». И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году. Мы создали новые реалии, своими руками, за счет своей мощи, своим духом», — подчеркнул Алиев.