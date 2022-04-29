Азербайджан не намерен вступать в конкуренцию с Россией на газовом рынке Европы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», передает «Интерфакс-Азербайджан».

«У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы», — заявил президент.

По его словам, «мы всего лишь хотели получить доступ на стабильно регулируемый рынок Европы». «Мы продаем газ различным потребителям, но самую хорошую цену платит именно Европа», — отметил он.

Алиев добавил, что энергетическая политика Азербайджана никогда не вызывала вопросов у России.

«Я уверен, что этот вопрос (экспорта азербайджанского газа в Европу -ред.) никогда не отразится негативно на наших отношениях с Россией», — подчеркнул президент.

«Азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Таким образом, наряду с Турцией, нашим импортером газа является Италия. В прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано более 9 миллиардов кубометров газа.