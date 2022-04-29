Азербайджан не намерен вступать в конкуренцию с Россией на газовом рынке Европы.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», передает «Интерфакс-Азербайджан».
«У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы», — заявил президент.
По его словам, «мы всего лишь хотели получить доступ на стабильно регулируемый рынок Европы». «Мы продаем газ различным потребителям, но самую хорошую цену платит именно Европа», — отметил он.
Алиев добавил, что энергетическая политика Азербайджана никогда не вызывала вопросов у России.
«Я уверен, что этот вопрос (экспорта азербайджанского газа в Европу -ред.) никогда не отразится негативно на наших отношениях с Россией», — подчеркнул президент.
«Азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Таким образом, наряду с Турцией, нашим импортером газа является Италия. В прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано более 9 миллиардов кубометров газа.
«Естественно, что мы планируем добычу газа в рамках существующих контрактов, и эти контракты имеют определенный конкретный объем, мы не добываем больше этого. Но если будет спрос, необходимость, мы должны, в первую очередь, рассмотреть источники. Потому что наш производственный потенциал рассчитан на местное потребление и экспорт. В связи с увеличением поставок газа уже поступил ряд обращений. К нам поступили обращения не только из Италии, но и из других европейских стран», — сказал Ильхам Алиев (цитата по АПА).
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