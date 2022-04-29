Компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом «Боржоми» временно приостанавливает работу в Грузии в связи с финансовыми сложностями, которые возникли в результате войны в Украине.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы компании IDS Borjomi Georgia.

«С начала военных действий в Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами. <…> С учетом указанного компания вынуждена с 29 апреля текущего года временно приостановить процесс производства на обоих заводах «Боржоми», — сказано в заявлении.