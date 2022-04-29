Мы все знаем, что в Армении были большие ожидания, связанные с тем, что Россия вмешается в войну в Карабахе. Этого не произошло. Потому что мы воевали на своей территории. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

По словам президента, Армения манипулировала обязательствами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но мандат ОДКБ-поддерживать страны-члены на своей территории.

«Мы воевали на своей территории. Так что этого не произошло. Но в то же время, мы все знаем, я неоднократно заявлял общественности, что в течение 44-дневной войны регулярно, несколько раз в день из России в Армению прилетали грузовые самолеты с оружием. Мы следили за всеми направлениям из Ростова, Моздока. Мы попросили наших грузинских друзей закрыть воздушное пространство, и они это сделали. Мы также попросили наших грузинских друзей закрыть сухопутную дорогу, которая могла использоваться для транспортировки оружия из России в Армению через территорию Грузии, они сделали и это, и мы благодарны им», – подчеркнул президент (цитата по АПА).

Глава государства отметил, что Баку направлял в тот период всем прикаспийским государствам письмо с просьбой не допускать в Армению российские грузовые самолеты с оружием.

«Мы отправили его в Казахстан, Туркменистан и Иран. К сожалению, эти самолеты использовали территории этих стран при заходе в Армению. Так было, и мы не должны скрывать эту сторону 44-дневной войны. Но ожидания Армении были выше. Они думали, что российская армия должна прийти, бороться и защищать сепаратизм, а этого не произошло», — сказал президент.