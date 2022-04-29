Мощный взрыв произошел в Гарадагском районе Баку 28 апреля, в 19:40 на территории Свободной экономической зоны в поселке Алят.

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, во время прокладки канализационной линии в тоннеле, была задета газопроводная труба, в результате чего и произошел взрыв. В итоге пострадали рабочие: житель Гаджикабульского района Гулу Хашимов (2001 г.р.), жители Евлахского района Джумшуд Джумшудлю (1998 г.р.) и Авез Ахмедли (2001 г.р.).

Состояние пострадавших, госпитализированных в Клинический медицинский центр, оценивается врачами, как тяжелое.

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