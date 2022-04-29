Мы воспринимаем армян, проживающих в Карабахе, как своих граждан. Надеемся, что и они скоро поймут, что, как граждане Азербайджана, имеют все права и гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

«Азербайджан, в отличие от Армении, является страной, где проживают представители многочисленных национальных меньшинств», — сказал глава государства.

Он отметил, что все они живут в нашей стране в мире и согласии.

«В Азербайджане проживали и представители армянского народа, и они никогда не сталкивались с какими-либо проблемами. Поэтому пропаганде азербайджанофобии в Армении должен быть положен конец. Мифы, созданные Арменией о нас, никогда не будут способствовать миру», цитирует АПА главу государства.

От армян, проживающих в Карабахе, поступают позитивные сообщения, начаты первые контакты, сказал Алиев.

«Они могут участвовать в экономическом развитии в едином Азербайджанском государстве и чувствовать себя в большей безопасности и комфорте. Но для этого, прежде всего, они должны положить конец сепаратистским тенденциям и разобраться в реалиях. Они должны смотреть на карту, на географию и должны понимать, что сотни тысяч азербайджанцев в ближайшее время вернутся в Кельбаджар, Лачин, Шушу, Агдам, и им придется жить в такой среде, по соседству. Они должны положить конец вражде и сепаратизму. Они также выиграют от этого», – отметил президент.