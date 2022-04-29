Соучредитель и президент Американо-азербайджанской ассоциации по спасению карабахских скакунов (USAKHRA) Самир Новрузов (1966 г.р.) утверждает, стал жертвой обмана, причем со стороны известного заводчика карабахской породы лошадей Яшара Гулузаде (1965 г.р.).

Как сообщили Minval.az источники в правоохранительных органах, 28 апреля Новрузов обратился с заявлением в Управление полиции Бинагадинского района и показал, что Гулузаде выманил у него обманным путем 30 тысяч долларов США. В настоящее время по факту ведется разбирательство и пока неизвестно, каким образом Гулузаде присвоил деньги Новрузова.

Отметим, что Новрузов параллельно является членом правления Координационного совета азербайджанцев Америки.

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