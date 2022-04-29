Думаю, то, что вы видите, является самым наглядным примером того, что мы пережили за 30 лет оккупации. Эти массовые разрушения не являются результатом Карабахской войны, это результат варварства и вандализма, совершенных Арменией в течение 30 лет.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

Глава государства отметил, в период оккупации многие наши села, города были стерты с лица земли.

«В некоторых районах, таких как Кяльбаджар, Лачин, частично Зангилан и Шуша, при официальном спонсорстве правительства Армении были реализованы программы незаконного заселения, что является грубым нарушением международных конвенций»,- цитирует АПА главы государства.