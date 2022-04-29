Армения должна отказаться от территориальных претензий по отношению к Азербайджану и Турции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

«Армения должна понимать, что нельзя оставаться изолированном в «островном» режиме в регионе. Наладив отношения с Азербайджаном, при этом отказавшись от территориальных претензий по отношению к Азербайджану и Турции, она не должна препятствовать процессу трехстороннего сотрудничества», — цитирует главу государства «Интерфакс-Азербайджан».

Президент отметил, что Армения ранее отвергла несколько предложений о проведении трехсторонних переговоров на различных уровнях, в частности на уровне глав МИД, различных специалистов, а также в формате гражданских обществ.

«Наши партнеры в курсе об этом. Причин их отказа никто не знает, потому что, считаю, этот подход крайне непродуктивным. Если мы посмотрим на будущее региона, то политика Армения не поддается никакой логики в рамках региональной безопасности, сотрудничества и развития Южного Кавказа. Армения должна наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, при этом отказавшись от территориальных претензий», — подчеркнул Ильхам Алиев.