Азербайджан выступает за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства отметил, что в ходе конференции ее участники ознакомились с планами Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура: «Планы масштабные, и мы реализуем их собственными силами, выделяя финансовые ресурсы из нашего бюджета и при поддержке международных компаний».

«Кроме того одной из самых важных задач является укрепление новых реалий и работа с международными организациями, чтобы представить нашу позицию и наше видение региона. Также было очень важно, чтобы ведущие международные организации приняли новые реалии на местах, и это произошло.

Тем временем мы активно выступаем за новую эру на Кавказе: эру мира и сотрудничества. Наконец, недавно мы получили положительный ответ из Армении. Правительство приняло пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном — принципов, которые должны лечь в основу мирного соглашения с Арменией», — заявил президент (цитата по Report).