Вам предоставили информацию о наших планах по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

«Планы действительно масштабные, на средства из нашего бюджета реализуются за счет собственных возможностей и при поддержке международных компаний. Помимо этого, со времени нашей встречи и обсуждений в апреле прошлого года, одной из важных задач, стоящих перед нами, стало укрепление новых реалий и нашего видения региона, а также работа с ведущими международными организациями. Также очень важно, чтобы международное сообщество, ведущие международные организации принимали новые реалии», — подчеркнул глава государства (цитата по АПА).