Основываясь на предложении Азербайджана, Армения, наконец, согласилась создать совместные рабочие группы с Азербайджаном, чтобы начать процесс делимитации нашей границы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

«Это важный знак, показатель того, что сейчас, спустя полтора года после второй карабахской войны, армянское руководство и, я надеюсь, население понимают необходимость мира. И если мирное соглашение будет подписано, и эти основные принципы известны, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым. Это то, чего мы хотим. То, что мы демонстрируем и заявляем, является наглядным примером нашей воли способствовать миру на Кавказе», — заявил глава государства (цитата по Report).