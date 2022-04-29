Администрация Соединенных Штатов ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией с цeлью не допустить шагов, которые приведут к возобновлению конфликта. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса его попросили прокомментировать ситуацию вокруг Карабаха.

«Это то, чем я весьма активно занимаюсь, в том числе в связи с ситуацией в Украине. Я неоднократно разговаривал с премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном и президентом Азербайджана [Ильхамом] Алиевым, чтобы прежде всего убедиться, что никто не предпринимает никаких шагов, которые могут привести к возобновлению конфликта, но также попытаться продвигать и поддерживать долгосрочное политическое урегулирование», — ответил госсекретарь, добавив, что ведет переговоры и с главами МИД обеих стран.