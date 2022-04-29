Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война выйдет за границы страны. Такое мнение он озвучил в эфире «Фейгин Live».

Арестович отметил, что «тень войны легла на Молдову, на Беларуси она уже давно лежит, и на российский регион».

«Война расползается, она не удержится ни в рамках «спецоперации», ни в пределах даже границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров», — сказал он.

Советник главы ОПУ также подчеркнул, что в непризнанном Приднестровье аэродром готовят к вероятной высадке российских военных самолетов.

По его словам, украинское ПВО сможет в случае необходимости сбить самолеты оттуда.

«Смотря где и как, от условий зависит», — отметил он.

Из-за обострения ситуации в Приднестровье, подчеркнул он, в Румынии американская БТГ «бригада Страйкер» подошла к границе Молдовы.