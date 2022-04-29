Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сегодняшним ракетным ударом по Киеву. Об этом он заявил ВВС.
По словам Гуттериша, он в это время говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сегодняшним ракетным ударом по Киеву. Об этом он заявил ВВС.
По словам Гуттериша, он в это время говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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