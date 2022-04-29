Польша после приостановки прямых поставок из России продолжает покупать российский газ, но реверсом из Германии в объеме около 30 миллионов кубометров в сутки, заявил «Газпром».

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — сообщили в компании.

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Объем реверса – около 30 миллионов кубометров в сутки – почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», — заключили в «Газпроме».