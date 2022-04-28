Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг «Азовстали», президент РФ Владимир Путин сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — отметил Песков. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — заключил он.