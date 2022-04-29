Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей США.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии.

В дальнейшем этот документ должен подписать американский лидер Джо Байден.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;

после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;

закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Что получит Украина:

— Многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D;

— Реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS;

— Самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin;

— Универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS;

— Боевые машины пехоты США M2A3 Bradley;

— Передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2;

— Танки третьего поколения M1A2 Abrams;

— ЗРК Patriot.

Закон увеличивает период возможных ссуд для получения военного оборудования более, чем на 5 лет — оплата за поставки переносится на «потом».