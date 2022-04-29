Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей США.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии.
В дальнейшем этот документ должен подписать американский лидер Джо Байден.
Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:
президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
Что получит Украина:
— Многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D;
— Реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS;
— Самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin;
— Универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS;
— Боевые машины пехоты США M2A3 Bradley;
— Передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2;
— Танки третьего поколения M1A2 Abrams;
— ЗРК Patriot.
Закон увеличивает период возможных ссуд для получения военного оборудования более, чем на 5 лет — оплата за поставки переносится на «потом».
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