Российские войска обстреляли центральную часть Киева во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который еще 26 апреля был в Москве. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в четверг, 28 апреля.

По его словам, сегодняшний обстрел Киева – это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить Россию и мир должен объединиться вокруг Украины. Ермак добавил, что для этого необходимо больше оружия, помощи и усилий по решению гуманитарных вопросов.

Глава ОП напомнил, что Украина каждый день платит большую цену за защиту демократии и свободы. Он отметил, что украинский народ не может проиграть.

«Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН», – резюмировал Ермак.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что буквально вчера Гутерриш «сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы».

«Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?», – написал Подоляк.