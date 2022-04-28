28 апреля вечером в районе Одессы силы противовоздушной обороны ВСУ сбили три российских ракеты. Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

«Буквально только что наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесским районом сбили три вражеских ракеты, которые летели убивать мирное население. Также вчера ночью враг пытался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотник. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями», – сказал он и поблагодарил военнослужащих за безупречную работу.

По информации оперативного командования «Юг», удар по Одесской области был нанесен стратегической авиацией ракетами «Калибр».

«Точной работой ПВО все три ракеты были уничтожены. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала», – говорится в сообщении командования, которое публикует Telegram-канал городского совета Одессы.