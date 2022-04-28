Один британский гражданин убит в Украине, еще один пропал без вести. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании. Сообщается, что эти люди могли воевать против российских войск в качестве добровольцев.

В Министерстве иностранных дел не предоставили никаких подробностей о том, чем погибший британец Скотт Сибли (на фото) занимался в Украине.

«Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью», — сказал представитель МИД.

О пропавшем без вести британце МИД ищет дополнительную информацию.