Одна из российских ракет повредила жилой дом в Киеве. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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В результате сегодняшнего ракетного удара по Киеву есть пострадавшие. Российские ракеты попали в два здания. Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

«Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация», — рассказала Водолага.

Попадания, по словам пресс-секретаря ГСЧС, было в первые этажи, в то время как на верхних находились люди. Пока неизвестно точное количество пострадавших в результате ракетного удара.

На месте уже работают спасатели.

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В Киеве гремят взрывы. Согласно свидетельствам очевидцев, имели место как минимум два мощных взрыва. В результате над городом развевается густой дым.

Три ракетных удара, предположительно, были нанесены по оборонному заводу «Артем» в Киеве. Напомним, что в городе в данный момент с визитом находится генсек ООН Антониу Гутерриш.

Позже по этому поводу высказался киевский градоначальник Виталий Кличко. «Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется», – написал он в «Телеграме».



