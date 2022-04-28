Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с главой Украины Владимиром Зеленским, а затем с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — подтвердил Хак.

Как сообщает офис Зеленского, в ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине, вопрос эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя, а также военные преступления российской армии.

На брифинге после встречи Зеленский заявил, что Украина сегодня «защищает Устав ООН».

«Важно, что генеральный секретарь лично увидел результаты военных преступлений, совершенных в Буче и Бородянке», – сказал он.

В ходе разговора президент также призвал остановить депортацию из Украины в Россию. По словам Зеленского, «Верховному комиссару ООН по вопросам беженцев важно получить доступ к гражданам Украины и обеспечить их возвращение домой».

Также он призвал разблокировать украинские порты вывоза продовольствия, напомнив, что от украинского продовольствия зависят миллионы людей на планете.

В свою очередь Гутерриш заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из «Азовстали». Он назвал Мариуполь «кризисом в кризисе» и добавил, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью.

После встречи Зеленского с Гутерришем вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали».