Малайзия отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших в стране с начала пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин.

По его словам, социальная дистанция между группами лиц и отдельными гражданами перестанет быть обязательной, как и масочный режим на открытом воздухе (в закрытых помещениях использовать средства защиты все еще необходимо).

Кроме того, непривитые смогут посещать любые мероприятия наравне с вакцинированными, также отменяются проверки сертификатов об иммунизации при входе в магазины и заведения общественного питания.

По новым правилам, граждане, попавшие на карантин, смогут досрочно его завершить на четвертый день в случае получения отрицательного экспресс-теста, проведенного в присутствии квалифицированного медицинского работника. Если же результат окажется положительным, придется находиться на изоляции целую неделю.

По словам министра, запреты на деятельность объектов, находящихся в «негативном списке» совета национальной безопасности Малайзии, в том числе ночных клубов, будут отменены с 15 мая.