Во время выступления в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно поддержки Украины. Считает, что война может продолжаться в течение месяцев или даже лет. Об этом пишет Sky News.

По словам Столтенберга, помощь НАТО Украине будет включать перевооружении со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.

«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе… Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы», — заявил генеральный секретарь Альянса.