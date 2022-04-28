С 24 февраля – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – Россия заработала на продаже энергоносителей €63 млрд. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA) о транспортировке ископаемого топлива из РФ морским транспортом и по трубопроводам, опубликованном 28 апреля.

71% из этого объема импортировали страны Евросоюза.

В отчете говорится, что крупнейшими потребителями российских энергоносителей в этот период были Германия (€9,1 млрд), Италия (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нидерланды (€5,6 млрд), Турция (€4,1 млрд) и Франция (€3,8 млрд).