Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии. Об этом сегодня заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер также заявил, что попросил Конгресс как можно быстрее одобрить выделение дополнительных средств на помощь Украине, признает, что это «недешево».

«У нас кончились средства. Поэтому сегодня я посылаю Конгрессу дополнительную заявку, которая обеспечит поток военного оборудования в Украине», — сказал Байден.

Он заверил, что США продолжат гуманитарную и экономическую поддержку Украины. По его словам эта помощь предусматривает поставки еще больше артиллерии, противотанковых комплексов и систем противовоздушной обороны.

«Я надеюсь, что Конгресс в ближайшее время рассмотрит эту заявку. Надеюсь, что демократы и республиканцы поддержат украинский народ», — добавил президент США.

Президент США коснулся и помощи, оказываемой Киеву. «Мы должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку Украине, чтобы их жертвы привели к достижению поставленной цели и они смогли продолжить борьбу», — отметил Байден.

Всего Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 млрд долларов на помощь Украине

Касаясь влияния санкций на Россию, Джо Байден обратил внимание на то, что США не допустят, чтобы Россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать их последствий.

При этом президент США отрицает, что ситуация вокруг Украины уже фактически превратилась в опосредованный конфликт между РФ и НАТО. Он также призвал все стороны воздержаться от предупреждений относительно возможности применения ядерного оружия и назвал их безответственными.

«Россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что у нее конфликт с НАТО. Это оправдание их поражения», — отметил президент.

Американский лидер констатировал и продолжение борьбе с российскими олигархами. «Я направляю в Конгресс целый пакет предложений, который направлен на противодействие российским олигархам. Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили. Эти их роскошные дома, недвижимость – то, что принадлежит путинской клептократии. Мы знаем, кто это такие. Это нехорошие люди. Мы знаем, чем они занимаются», — заявил он.

«Необходимо конфисковать ту собственность, которая связана с российской клептократией. Будут созданы новые механизмы для проведения изъятий и конфискаций этой собственности. Мы делаем все, чтобы при продаже олигархических активов вырученные фонды направлялись напрямую на ликвидацию урона, который причинен Украине», — добавил Байден.

Американский лидер в очередной раз отметил, что США не отправят свои войска в Украину. «Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине», — сказал Байден.





