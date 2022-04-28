Акция протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылилась в шествие по улицам города. В шествии принимают участие несколько тысяч членов Республиканской партии Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Участники акции протеста требуют отставки Пашиняна

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Сторонники экс-президента Армении Сержа Саргсяна присоединились к акции протеста в Ереване.

Представители Республиканкой партии Армении, проводящие акцию «Стоп, Никол!», присоединились к бессрочному пикету лидера фракции «Честь имею» Артура Ванецяна на площади Свободы.

Об этом пишет «Спутник».