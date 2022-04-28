В рамках двусторонних консультаций между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспия 28 апреля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя президента России по делимитации и демаркации государственных границ России с сопредельными государствами-участниками СНГ, посла по особым поручениям, главу российской делегации в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Михаила Петракова.

Согласно информации МИД, перед встречей состоялись двусторонние консультации между делегацией во главе со спецпредставителем президента России Михаилом Петраковым и делегацией во главе со спецпредставителем президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халафом Халафовым. В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам имплементации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подготовки к очередному Каспийскому саммиту, проектов соглашений между прикаспийскими государствами по вопросам сотрудничества в этой сфере, которые в настоящее время находятся на стадии согласования.

В ходе встречи с министром Джейхуном Байрамовым были обсуждены сотрудничество по вопросам Каспия, а также вопросы в связи с реализацией трехсторонних заявлений президента Азербайджана, премьер-министра Армении и Президента России, включая делимитацию и открытие коммуникаций.

Также состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.