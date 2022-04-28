ПАСЕ требует создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности виновников преступлений, совершенных Россией против Украины. При этом организация обратилась ко всем странам-членам.

Подчеркивается, что трибунал должен получить мандат для расследования и обвинения действий политического и военного руководства РФ.

Также отмечается, что находясь в Страсбурге, трибунал должен работать в одном направлении с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), обладать полномочием принятия решения о международном аресте, и его работа не должна быть ограничена неприкосновенностью государства или неприкосновенностью глав государств и правительств и других государственных лиц.