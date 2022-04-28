«Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции перед вылетом в Саудовскую Аравию.

«Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Турцию, провел с нами переговоры и отправился в Россию. Он мне позвонил после его встреч с Путиным и Лавровым, сказал, что они были положительными. Путин также сказал, что считает их положительными, он заявил, что участие ООН является положительным развитием событий с точки зрения будущего», — приводит его слова ТАСС.

Эрдоган добавил, что Путин и Гутерриш в разговорах с ним назвали положительными прошедшие в Москве переговоры между ними.