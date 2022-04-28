«Россия не остановится на Украине. Это понимает весь цивилизованный мир, поэтому и помогает нам бороться с противником».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

«В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальная цель руководства России — не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии», — написал Зеленский.

Президент добавил, что свободный мир имеет право на самозащиту, именно поэтому будет помогать Украине еще больше.