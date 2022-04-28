ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства торговли Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.

Аналитики ожидали, напротив, роста американской экономики — на 1,1% в пересчете на год. При этом реальные темпы роста потребительских расходов в Штатах за отчетный период, по первой оценке, выросли на 2,7% в пересчете на год после увеличения на 2,5% в четвертом квартале прошлого года.