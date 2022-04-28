Дания стала первой страной в мире, которая приостановила прививку против коронавируса. Планирует вернуть кампанию по вакцинации уже осенью, пишет Yahoo!News.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, страна находится в «хорошем положении» касаемо вакцинации. Сегодня в Дании прививки получили около 81% населения, а бустерную вакцину получили 61,6%.

Дания решила «свернуть» кампанию по иммунизации с 15 мая, однако она все же будет продолжаться для людей из группы риска.

«Мы планируем возобновить программу вакцинации осенью. Этому будет предшествовать тщательная профессиональная оценка того, кого и когда вакцинировать и какими вакцинами», — заявила главный врач Дании Болетт Соборг.