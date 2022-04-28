Президент США Джо Байден собирается представить инициативу, которая разрешит изымать активы, принадлежащие российским бизнесменам. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно инициативе, изъятые активы пойдут в пользу Украины и будут тратиться на нужды страны «для возмещения ущерба от российской агрессии». Для ареста и конфискации активов российских олигархов будет создан специальный административный орган, который получит доступ к упрощенной процедуре. В процессе будут участвовать министерства финансов и юстиции.

Помимо этого, в инициативе предлагается ввести уголовную ответственность за сознательное или преднамеренное получение доходов «непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством».