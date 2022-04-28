Сотрудниками погранотрядов «Горадиз» и «Лянкяран» Государственной пограничной службы (ГПС) в последние дни была предотвращена контрабанда из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику более 49 кг наркотиков и 3000 психотропных таблеток.

Как сообщили в ГПС, один из трех контрабандистов был задержан. Им оказался житель села Мечитмехелле Астаринского района Юсифов Назим Тофиг оглу (1990 г.р.), двум другим удалось скрыться, их поиски продолжаются.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.